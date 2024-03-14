Милиция задержала замдиректора завода в Дзержинске

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Опубликовано: 14.03.2024 09:50 , Обновлено: 14.03.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси в четверг, 14 марта, сообщили о задержании в Дзержинске Минской области двух руководящих сотрудников завода - 35-летнего заместителя директора и его 45-летней коллеги, которая занимала должность главного энергетика предприятия.

Обоих сотрудников обвинили в “получение взятки группой лиц по предварительному сговору в крупном размере”. Самого замдиректора сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Минской области задержали в машине непосредственно в момент получения “незаконного денежного вознаграждения” от посредника - 40-летнего главного инженера одного из обслуживающих предприятий в энергетической сфере. Главного энергетика милиция задержала чуть позднее, в тот же день.

По данным, озвученным начальником отдела УБЭП УВД Минщины Валерием Слуцким, в общей сложности два сотрудника завода получили более 15 тыс. рублей за “содействие” одному из участников аукциона. Эти деньги им передал 42-летний представитель одной из местных коммерческих фирм, которая таким незаконным образом пожелала победить в процедуре закупки и взяться за поставку оборудования для завода.

В отношении посредника, который передавал деньги, следователи также возбудили уголовное дело за соучастие в совершении преступления.

Ранее Телеграф рассказывал, что в конце ноября прошлого года за аналогичное преступление задержали генерального директора Березовского мясоконсервного комбината Владимира Жуковича. Ему вменили получении взятке в 22 тыс. рублей.

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После этого громкого задержания замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, возглавляющий криминальную милицию, предупредил, что это далеко не последнее дело в “коррупционных схемах в сфере переработки мяса и молока”.

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