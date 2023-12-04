"Будут ещё дела" - В МВД Беларуси рассказали, кого планируют задержать в ближайшее время

Опубликовано: 04.12.2023 09:37 , Обновлено: 04.12.2023

Замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич, возглавляющий криминальную милицию, прокомментировал в эфире белорусского телевидения громкие задержания минувшей недели. По его словам, задержание гендиректора Березовского мясоконсервного комбината и руководства предприятия "Бабушкина крынка" - далеко не последние в "коррупционных схемах в сфере переработки мяса и молока".

“Мы дойдем до конца в сфере переработки и мяса, и молока. Будут еще задержания, будут еще возбуждены уголовные дела”, - заявил Казакевич в эфире гостелеканала ОНТ, подчеркнув, что “нет ничего тайного, что не стало бы явным”.

Говоря о коррупционном скандале на Березовском мясоконсервном комбинате, замглавы МВД заявил, что это “классический факт системной деловой коррупции”, причем касалась она не только добавок для производства мясных изделий (вместе с гендиректором Березовского мясокомбината задержали также учредителя компании «Митрейдинвест» Сергея Орликова), но и поставок запчастей и ветпрепаратов.

“Находится коммерсант, который делает коррупцию частью своего бизнеса. Иными словами, для осуществления своей маркетинговой стратегии, продвижения товара для него совершенно нормально дать взятку. С другой стороны сидит нечестный руководитель, для которого точно так же нормально взятку взять”, - пояснил Казакевич, как работает коррупционная схема.

По его словам, подобная схема работала на протяжении 15 лет и “охватывала всю республику”. В конечном итоге, по его словам, завышенная из-за взяток цена ложится на потребителей, на себестоимость товара. В МВД пообещали “дойти до каждого, кого коснулась эта коррупционная схема”.

Напомним, генерального директора Березовского мясоконсервного комбината Владимира Жуковича сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали при получении взятки в 22 тыс. рублей.

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По белорусскому телевидению 29 ноября подробно рассказали, как первое управление ГУБОПиК МВД Беларуси проводило задержание руководителя одного из крупнейших белорусских мясокомбинатов. В репортаже также показали кадры оперативного задержания самого Жуковича и учредителя компании «Митрейдинвест» Сергея Орликова, который, как утверждают в правоохранительных органов, за поставку пищевых добавок регулярно давал взятки.

А 14 ноября президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что следствие раскрыло целые “банды” (“8 коммерческих групп”), которые действовали на базе предприятия-производителя молочной продукции “Бабушкина крынка”. По его словам, в преступной деятельности могли быть замешаны как бывшие милиционеры, так и чиновники самого высокого ранга. Следствие ещё идёт.

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