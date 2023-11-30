«Брал по 7 тыс. рублей в квартал» - На госТВ рассказали про арест гендиректора Березовского мясокомбината

Опубликовано: 30.11.2023 10:33 , Обновлено: 30.11.2023

Генерального директора Березовского мясоконсервного комбината Владимира Жуковича сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) задержали при получении взятки в 22 тыс. рублей. Об этом рассказали заявили в эфире гостелеканала ОНТ и раскрыли другие подробности нашумевшего задержания.

В спецрепортаже телеканала ОНТ, показанного в вечернем эфире 29 ноября, подробно рассказали, как первое управление ГУБОПиК МВД Беларуси проводило задержание руководителя одного из крупнейших белорусских мясокомбинатов. В репортаже также показали кадры оперативного задержания самого Жуковича и учредителя компании «Митрейдинвест» Сергея Орликова, который, как утверждают в правоохранительных органов, за поставку пищевых добавок регулярно давал взятки.

ГУБОПиК арестовал директора крупнейшего мясокомбината в Беларуси

По словам авторов сюжета, начиная с 2015 года, предприниматель давал Жуковичу взятки раз в квартал - минимум по 7 тыс. рублей. Непосредственно в день задержания в нагрудном кармане у руководителя Березовского мясокомбината оперативники обнаружили 22 тыс. рублей купюрами по 200 рублей, заявили на телеканале.

Сам Жукович, судя по кадрам оперативной съёмки, не отрицал, что получил от Орликова деньги. Впрочем, за что именно бизнесмен передал ему деньги и какую именно сумму - Жукович не сказал.

А вот Орликов, кадры задержания и допроса на месте которого также показали в эфире, предложение оперативников признаться в даче взятки категорически отклонил.

“Никаких взяток не давал”, – твёрдо заявил на камеру бизнесмен.

Впрочем, авторы сюжета заявили, что доказательства взяточничества и коррупции у силовиков имеются: за обоими предпринимателями следили достаточно длительное время. Как заявили журналисты, оба “соблюдали все меры конспирации”: не обсуждали дела в рабочем кабинете, приезжали на встречи порознь и не оставляли цифровых “следов”.

Более того, утверждается, что при обыске в рабочем кабинете Жуковича оперативники обнаружили специальную “глушилку”, которая блокирует радиосигналы, а также спецустройство, позволяющее найти скрытые подслушивающие устройства. Из самого же рабочего кабинета, как рассказали в репортаже, на улицу ведут три выхода: один из них специально замаскирован под шкаф, два других располагаются в некой “скрытой комнате”.

Не последнее задержание?

Первый заместитель начальника ГУБОПиК МВД Беларуси Дмитрий Ковач заявил, что оба задержанных в итоге дали признательные показания. По его словам, в настоящее время правоохранители проверяют причастность Жуковича к получению взяток от представителей других коммерческих структур, а Орликова, наоборот, - к даче взяток руководителям других предприятий. Имена в репортаже не назвали, уточнив лишь, что это “касается всех регионов Беларуси”.

В ходе разбирательства выяснилось, что у обоих в собственности “подозрительно много недвижимости”: на Жуковича и его родственников записано одно строение, 5 участков земли и 7 автомобилей, а у семьи Орликова – 22 строения, 14 участков земли, 8 жилых помещений и 10 автомобилей.

Тем временем заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич заявил, что только в 2023 году белорусские правоохранители выявили уже 2700 преступлений в сфере экономики. Причем, по его словам, каждое третье коррупционное преступление совершается в сельском хозяйстве.

“Не потому что эта сфера - самая коррумпированная - отнюдь. А потому что мы поставили перед собой задачу - не дать украсть. Коррупция - это как грибок, как плесень: если есть среда, в которой она будет развиваться, она захватит всё жизненное пространство”, - заявил Казакевич .

Напомним, в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло, которого в июле назначили помощником президента и инспектором по Витебской области, внезапно уволили с этой должности.

Лукашенко уволил своего помощника и экс-министра Брыло за «проступок, несовместимый с нахождением на госслужбе»