Милиция задержала директора минской фирмы. Что известно?

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Опубликовано: 13.10.2024 12:14 , Обновлено: 13.10.2024

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома задержали директора минской фирмы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в течение нескольких лет столичный бизнесмен заключал договоры подряда на поставку оборудования для теплосетей и выполнение монтажных работ для предприятий. Однако, как сообщили правоохранители, свои обязанности не выполнял.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Когда получал аванс от заказчиков, 45-летний предприниматель тратил деньги на свои нужды, передали в УВД. По подсчетам правоохранителей, мужчина получил от госпредприятий больше 400 тыс. рублей.

Скриншот: видео МВД Беларуси

[info_b]Согласно п. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси, за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудники УВД Брестчины при поддержке ОМОН в середине августа задержали директора другой минской фирмы. По данным правоохранителей, 52-летний мужчина давал взятки должностным лицам предприятий перерабатывающей отрасли.

Милиция при поддержке ОМОН задержала директора минской фирмы. Что известно?

Также мы писали, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали директора сети строительных гипермаркетов «Материк» Александра Ополько. На видео он рассказал, за что был задержан.

ГУБоПИК задержал директора белорусской сети строительных гиперов «Материк». За что?