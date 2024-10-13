Telegraf.news
ru

Милиция задержала директора минской фирмы. Что известно?

Милиция задержала директора минской фирмы. Что известно?
Подпишитесь на Телеграф:
📷 Фото

Сотрудники по борьбе с экономическими преступлениями УВД Бобруйского горисполкома задержали директора минской фирмы, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

По информации управления по борьбе с экономическими преступлениями УВД Могилевского облисполкома, в течение нескольких лет столичный бизнесмен заключал договоры подряда на поставку оборудования для теплосетей и выполнение монтажных работ для предприятий. Однако, как сообщили правоохранители, свои обязанности не выполнял.

Скриншот: видео МВД Беларуси
Скриншот: видео МВД Беларуси

Когда получал аванс от заказчиков, 45-летний предприниматель тратил деньги на свои нужды, передали в УВД. По подсчетам правоохранителей, мужчина получил от госпредприятий больше 400 тыс. рублей.

Скриншот: видео МВД Беларуси
Скриншот: видео МВД Беларуси

[info_b]Согласно п. 4 ст. 209 Уголовного кодекса Беларуси, за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, грозит лишение свободы на срок от 3 до 10 лет. [/info_b]

Ранее Telegraf.news сообщал, что сотрудники УВД Брестчины при поддержке ОМОН в середине августа задержали директора другой минской фирмы. По данным правоохранителей, 52-летний мужчина давал взятки должностным лицам предприятий перерабатывающей отрасли.

Милиция при поддержке ОМОН задержала директора минской фирмы. Что известно?

Также мы писали, что сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Беларуси задержали директора сети строительных гипермаркетов «Материк» Александра Ополько. На видео он рассказал, за что был задержан.

ГУБоПИК задержал директора белорусской сети строительных гиперов «Материк». За что?

Темы: