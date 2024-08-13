В МВД сообщили о стрельбе в Минске. Что известно?

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Опубликовано: 13.08.2024 18:40 , Обновлено: 13.08.2024

В Министерстве внутренних дел Беларуси сообщили, что сегодня днём сотрудники уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома при силовой поддержке ОМОНа задержали подозреваемого в убийстве, которое произошло в ноябре 2021 года на проспекте Рокоссовского. В ответ на это мужчина начал сопротивляться и открыл огонь по сотрудникам милиции.

В ведомстве добавили, что при задержании мужчина оказал сопротивление и начал стрелять по сотрудникам милиции. В ответ на это в МВД также применили оружие, в результате чего нападавшего ранили и доставили в больницу. Позднее в пресс-службе МВД добавили, что на место происшествия прибыл министр внутренних дел Иван Кубраков.

[obnovleno_b] Речь идёт об убийстве в ноябре 2021 года, когда в квартиру на проспекте Рокоссовского в Минске ворвался вооружённый человек и выстрелом убил 33-летнюю женщину. Из этого же оружия нападавший попытался убить её мужа, однако тот успел выпрыгнуть из окна пятого этажа. Тогда злоумышленник скрылся, но его личность оперативно установили, добавили в МВД. Александра Липского и его мать, которая тоже исчезла, объявили в розыск.

“Почти три года сотрудники милиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, в том числе во взаимодействии с коллегами из Российской Федерации. В августе 2024 года стражи порядка получили информацию о местонахождении отца разыскиваемого. В дальнейшем установили и адрес возможного нахождения последнего”, — подчеркнули в ведомстве. [/obnovleno_b]

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Ранее Telegraf.news писал, что в МВД Беларуси за пособничество в мошенничестве задержали школьника, студента и учительницу одной из столичных школ. Так, двое 16-летних подростков, планировавших немного подзаработать, забрали у 80-летнего пенсионера более 12 тысяч рублей за якобы спасение родственника, попавшего в ДТП. По аналогичной схеме пыталась увеличить доход и 21-летняя учительница из Минска.

В Минске задержали 16-летнего школьника и 21-летнюю учительницу. За что грозит «уголовка»?