Милиция призвала белорусов "обеспечивать охрану" подозрительных предметов. Это как?
Милиция призвала белорусов проявлять бдительность и внимательность в "местах возможного присутствия большого количества людей", а не полагаться всецело на сотрудников органов внутренних дел и их работу по охране общественного порядка. В Telegram-канале Брестской милиции рассказали, как следует поступать при обнаружении подозрительных бесхозных предметов.
Обеспечение безопасности граждан в общественных местах в милиции назвали “одной из важнейших задач” органов внутренних дел, которой те, по их словам, занимаются в круглосуточном режиме.
“Однако каждый человек и сам должен проявлять бдительность и внимательность”, - подчеркнули в милиции и призвали присматриваться к бесхозным предметам, особенно, оставленным вблизи взрыво- и пожароопасных объектов и любого рода коммуникаций. Если вы заметили что-то подозрительное вблизи таких объектов, в милиции категорически запретили к ним подходить и трогать, а тем более - вскрывать или перемещать эти предметы.
“Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение”, - предупредили в милиции.
В таком случае правоохранители рекомендовали действовать по следующему алгоритму:
- Сначала отойти подальше от подозрительного предмета и уже с безопасного расстояния позвонить в правоохранительные органы и сообщить о подозрительной находке.
- Если речь идёт о крупном торговом центре и другом людном месте, лучше всего уведомить о подозрительном предмете администрацию объекта.
- Дожидаясь спецслужб, в милиции попросили по возможности “обеспечить охрану” самого подозрительного предмета и потенциально опасной зоны. Она, по оценке правоохранителей, должна составлять не менее 100 метров до потенциально опасного предмета.
- Прибывшим по вызову сотрудникам милиции помимо собственно места расположения подозрительного предмета необходимо будет также сообщить время и обстоятельства его обнаружения,а уже далее - действовать в соответствии с указаниями правоохранителей.
Ранее Telegraf.news рассказал, что МВД Беларуси 20 марта объявило о начале профилактических мероприятий, направленных главным образом на предупреждение травматизма на железной дороге. В их рамках в течение ближайших 6 дней милиция планирует “отработать” вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги (БелЖД) станции, а также остановочные пункты и перегоны.
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Кроме того, до 21 марта БелЖД также проводит совместные с милицией рейды по вокзалам, поездам, станциям, железнодорожным путям в рамках акции «Дети и безопасность». Её традиционно устраивают перед школьными каникулами для профилактики детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта.
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