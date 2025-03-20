Милиция призвала белорусов "обеспечивать охрану" подозрительных предметов. Это как?

Опубликовано: 20.03.2025 15:43 , Обновлено: 20.03.2025

Милиция призвала белорусов проявлять бдительность и внимательность в "местах возможного присутствия большого количества людей", а не полагаться всецело на сотрудников органов внутренних дел и их работу по охране общественного порядка. В Telegram-канале Брестской милиции рассказали, как следует поступать при обнаружении подозрительных бесхозных предметов.

Обеспечение безопасности граждан в общественных местах в милиции назвали “одной из важнейших задач” органов внутренних дел, которой те, по их словам, занимаются в круглосуточном режиме.

“Однако каждый человек и сам должен проявлять бдительность и внимательность”, - подчеркнули в милиции и призвали присматриваться к бесхозным предметам, особенно, оставленным вблизи взрыво- и пожароопасных объектов и любого рода коммуникаций. Если вы заметили что-то подозрительное вблизи таких объектов, в милиции категорически запретили к ним подходить и трогать, а тем более - вскрывать или перемещать эти предметы.

“Внешний вид предмета может скрывать его настоящее предназначение”, - предупредили в милиции.

В таком случае правоохранители рекомендовали действовать по следующему алгоритму:

Сначала отойти подальше от подозрительного предмета и уже с безопасного расстояния позвонить в правоохранительные органы и сообщить о подозрительной находке.

Если речь идёт о крупном торговом центре и другом людном месте, лучше всего уведомить о подозрительном предмете администрацию объекта.

Дожидаясь спецслужб, в милиции попросили по возможности “обеспечить охрану” самого подозрительного предмета и потенциально опасной зоны. Она, по оценке правоохранителей, должна составлять не менее 100 метров до потенциально опасного предмета.

до потенциально опасного предмета. Прибывшим по вызову сотрудникам милиции помимо собственно места расположения подозрительного предмета необходимо будет также сообщить время и обстоятельства его обнаружения,а уже далее - действовать в соответствии с указаниями правоохранителей.

Ранее Telegraf.news рассказал, что МВД Беларуси 20 марта объявило о начале профилактических мероприятий, направленных главным образом на предупреждение травматизма на железной дороге. В их рамках в течение ближайших 6 дней милиция планирует “отработать” вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги (БелЖД) станции, а также остановочные пункты и перегоны.

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Кроме того, до 21 марта БелЖД также проводит совместные с милицией рейды по вокзалам, поездам, станциям, железнодорожным путям в рамках акции «Дети и безопасность». Её традиционно устраивают перед школьными каникулами для профилактики детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта.

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