Милиция объявила рейды по ж/д станциям. Кого из белорусов пообещала «изымать» с остановок в течение 6 дней?

Опубликовано: 20.03.2025 09:56 , Обновлено: 20.03.2025

МВД Беларуси в четверг, 20 марта, объявило о начале профилактических мероприятий, направленных главным образом на предупреждение травматизма на железной дороге. В их рамках в течение ближайших 6 дней милиция планирует "отработать" вместе с сотрудниками Белорусской железной дороги (БелЖД) станции, а также остановочные пункты и перегоны.

Как пояснилзаместитель начальника управления общественной безопасности на объектах транспорта МВД Виталий Якубовский, в ходе рейдов, которые продлятся до 25 марта , милиция вместе с железнодорожниками будет исследовать состояние инженерных и технических средств обеспечения безопасности на путях. При необходимости милиция пообещала прибегать к “изъятию” нетрезвых граждан на остановках и ж/д станциях.

[info_b]Согласно официальной статистике, с начала 2025 года на объектах железнодорожного транспорта в Беларуси погибли в результате несчастных случаев 9 человек, ещё 5 получили серьезные травмы. Многие, по словам милиции, сами спровоцировали ЧП, поскольку находились у путей в состоянии алкогольного опьянения.[/info_b]

В преддверии рейдов в милиции напомнили белорусам основные правила поведения вблизи железнодорожных путей, которые не только позволят избежать неприятностей с милицией, но и сохранить ваше здоровье и жизнь:

переходить пути только в специально предназначенных для этого местах и лишь после того, как убедитесь в отсутствии приближающегося поезда;

не заходить за ограничительную линию у края платформы до посадки и высадки с поезда;

не пытаться залезть на вагоны или под них, равно как и на сцепные устройства между вагонами;

не пользоваться телефоном и наушниками, оставаясь вблизи путей, а также не надевать капюшон, чтобы не мешать обзору и иметь возможность следить за обстановкой на путях.

От 42 до 2100 рублей. Какие штрафы грозят белорусам на железной дороге?

Ранее Telegraf.news рассказывал, что за необдуманные поступки на железной дороге белорусов могут привлечь к административной ответственности. В статье 18.2. Кодекса об административных правонарушениях прописаны четыре случая, в которых белорусам грозит штраф за нарушение правил, «обеспечивающих безопасность движения» на железнодорожном транспорте (они также распространяются на городской электрический транспорт, то есть трамваи):

За подкладывание на железнодорожные и трамвайные пути предметов, которые могут вызвать нарушение движения железнодорожного или городского электрического транспорта белорусов могут оштрафовать на 2 — 10 базовых величин (84 — 420 рублей сегодня). Самые большие штрафы — в 20 — 50 базовых величин (840 — 2100 рублей) — грозят белорусам за повреждение железнодорожного или трамвайного путей, а также защитных лесонасаждений, снегозащитных ограждений, иных путевых объектов, сооружений и устройств сигнализации и связи. За нарушение правил проезда гужевого транспортного средства и прогона скота через железнодорожные пути, а также за выпас скота вблизи железнодорожных путей нарушителям придётся заплатить от 1 до 10 базовых величин (42 — 420 рублей). Проход по железнодорожным путям или нахождение на железнодорожных путях в местах, не предназначенных для их пересечения, грозит белорусам штрафом в размере до 2 базовых величин (84 рубля).

Кстати, как ранее сообщил Telegraf.news, до 21 марта БелЖД также проводит совместные с милицией рейды по вокзалам, поездам, станциям, железнодорожным путям в рамках акции «Дети и безопасность». Её традиционно устраивают перед школьными каникулами для профилактики детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта.

БелЖД объявила рейды с милицией по вокзалам, поездам и путям. Кто в «центре внимания»?