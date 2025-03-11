БелЖД объявила рейды с милицией по вокзалам, поездам и путям. Кто в "центре внимания"?

Опубликовано: 11.03.2025 13:11 , Обновлено: 11.03.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) на период с 12 по 21 марта объявила совместные с милицией рейды по вокзалам, поездам, станциям, железнодорожным путям. В БелЖД рассказали, для чего организуют мероприятия и кто окажется в "центре внимания".

Это акция “Дети и безопасность”, которую традиционно проводят перед весенними каникулами у школьников. Ее цель - профилактика детского травматизма и гибели несовершеннолетних на объектах ж/д транспорта.

“В центре внимания окажутся дети и подростки, находящиеся без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и в поездах”, - [link href=“https://www.rw.by/corporate/press_center/corporate_news/2025/03/belorusskaya-zheleznaya-doroga-v-preddverii-vesennikh-shkolnykh-kanikul-usilit-kontrol-soblyudeniya-/” target=“_blank” rel=“noopener”] перечислили [/link] в БелЖД.

Еще работники белорусской магистрали пообещали организовать встречи и профилактические беседы в учреждениях образования, которые находятся недалеко от железной дороги. Школьникам решили рассказать о мерах предосторожности, показать тематические видео, раздать памятки и листовки.

А на вокзалах и поездах пассажиров “дополнительно проинформируют” о мерах безопасности при нахождении на объектах ж/д транспорта.

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По информации БелЖД, за два месяца 2025-го на объектах железной дороги погибли два ребенка, в то время как за аналогичный период 2024-го - ноль. Основными причинами детского травматизма перевозчик назвал следующие:

игнорирование “элементарных мер безопасности”,

спешка,

разговоры по мобильнику,

использование наушников при переходе путей.

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Ранее Telegraf.news писал, что в Сморгони Гродненской области вечером 9 марта поезд наехал на 14-летнего подростка, в результате чего он погиб. В Следственном комитете (СК) рассказали подробности.

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