Можно ли вернуть деньги, если положили на "Белтелеком" слишком много? В пресс-службе ответили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 14.02.2025 12:38 , Обновлено: 14.02.2025

Пожалуй, никто из нас не застрахован от невнимательности, которая порой приносит сплошные беды. Одна лишняя цифра — и с карты ушло слишком много или деньги вовсе улетели кому-то другому. На предприятии "Белтелеком" объяснили, можно ли вернуть средства, которые были зачислены по ошибке.

Оказывается, можно. Для того, чтобы это сделать, нужно обратиться в один из сервисных центров “Белтелекома” по всей стране и написать заявление установленного образца. Важно: процедура отличается для физических и юридических лиц, а также для предпринимателей.

Как вернуть деньги физлицам?

В пресс-службе объяснили, что при оплате наличными возврат осуществляется на карт-счёт либо почтовым переводом. В первом случае необходимо предоставить:

квитанцию об оплате (чек),

банковские реквизиты: код банка (BIC), УНП банка, расчётный счёт заявителя (IBAN) — 28 символов, транзитный счёт банка (если таковой имеется) — 28 символов.

Для возврата почтовым переводом:

квитанцию об оплате (чек),

ФИО, адрес (индекс, улица, дом, квартира, город, страна).

При оплате безналичными деньги возвращаются только на расчётный счёт заявителя, с которого произвели оплату. Для этого нужно предоставить:

чек/ карт-чек оплаты услуг в системе «Интернет-банкинг» или выписку по его банковскому счёту, подтверждающую факт платежа,

банковские реквизиты: код банка (BIC), УНП банка, расчётный счёт заявителя (IBAN) — 28 символов, транзитный счёт банка (если таковой имеется) — 28 символов.

[info_b]В “Белтелекоме” уточнили, что деньги вернут за вычетом расходов по перечислению/ пересылке.[/info_b]

Как вернуть деньги юрлицам и ИП?

При возврате денег безналичными средства зачислят только на расчётный счёт заявителя, с которого произвели оплату. Для этого необходимо предоставить письмо и чек/ карт-чек оплаты услуг в системе «Интернет-банкинг», уточнили в пресс-службе.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» запустил новую услугу под названием “Кредит доверия”. Суть заключается в том, что теперь абоненты могут пользоваться Интернетом даже при отрицательном балансе (правда, в рамках установленного лимита). Если раньше для того, чтобы быть на связи, нужно было брать обещанный платёж, то теперь можно обойтись без него.

«Белтелеком» предложил белорусам «кредит» на Интернет. Как это работает?