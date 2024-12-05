Милиция обвинила трех подростков из Барановичей в создании Telegram-канала с фото "позорных" школьников

Опубликовано: 05.12.2024 16:19 , Обновлено: 05.12.2024

В милиции Брестчины сообщили, что нашли Telegram-канал с более 300 подписчиками, где, как утверждают правоохранители, подростки из Барановичей публиковали видео и фото, по их мнению, "позорных" школьников из числа знакомых. Ресурс удалили, заверили в УВД региона.

“При этом имелись видеокадры с элементами насилия, унижения и признаками правонарушений”, - [link href=“https://t.me/krepostfortuvd/56499” target=“_blank” rel=“noopener”] заявили [/link] в ведомстве. Там также утверждают, что в прикрепленном к каналу чате были переписки на разные темы с “нецензурными выражениями”.

По информации правоохранителей, канал администрировали три 15-летних подростка (двое - из средних специальных учебных заведений райцентра, третий - из гимназии). Как передали в милиции слова одного из них, изначально ресурс создавали для продвижения здорового образа жизни.

“По мере увеличения количества подписчиков изменилась его тематика: в ленту выкладывались нелицеприятные сцены с элементами буллинга, при этом фото и видео имели право размещать все участники”, - написали в Telegram-канале УВД Брестского облисполкома.

Что подросткам грозит за администрирование такого канала и грозит ли, не известно. В милиции пообещали дать действиям подростков “правовую оценку” и рассказали, что их сотрудники “постоянно контролируют” публикации в интернете.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации минской милиции, на школьника завели «административку» после того, как увидели ролик с его участием в интернете. Что сделал подросток в присутствии учителя, показали правоохранители.

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