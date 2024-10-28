Минчанин запер сына с компанией в квартире и вызвал милицию. Что произошло?

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Опубликовано: 28.10.2024 10:17 , Обновлено: 28.10.2024

В МВД сообщили, что минчанин запер своего сына в квартире с компанией знакомых и вызвал милицию. Молодых людей задержали и завели уголовное дело.

По информации правоохранителей, мужчина застал сына с компанией при употреблении наркотиков. На место прибыли сотрудники патрульно-постовой службы милиции (ППСМ) и наркоконтроля и обнаружили в квартире, по данным милиции, весы, зип-пакеты, изоленту, шприц и сверток с порошкообразным веществом.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Как рассказали в МВД, 26-летний мужчина вместе со своей знакомой около месяца работали курьерами интернет-магазина по продаже наркотиков. По информации правоохранителей, молодые люди забирали крупные партии вещества в лесу Минска, фасовали на мелкие дозы и раскладывали по тайникам.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Следователи в отношении пары закладчиков возбудили уголовное дело за сбыт наркотических веществ. Сейчас проверяют причастность остальных участников компании к “аналогичным преступлениям”.

Скриншот: видео МВД Беларуси

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации минской милиции, на школьника завели “административку” после того, как увидели видео с его участием в интернете. Что сделал подросток в присутствии учителя, показали правоохранители.

В Минске школьник получил «административку» после публикации видео в Сети. Что сделал в присутствии учителя?