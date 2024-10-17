В Минске школьник получил «административку» после публикации видео в Сети. Что сделал в присутствии учителя?

🎥 Видео

Опубликовано: 17.10.2024 16:13 , Обновлено: 17.10.2024

В минской милиции сообщили, что завели "административку" на школьника после того, как увидели видео с его участием в интернете. Что сделал подросток в присутствии учителя, показали правоохранители.

Так, милиционерам при мониторинге попался ролик, на котором подросток закурил сигарету на уроке, пока буквально рядом стояла учительница. А сосед по парте снял это на видео.

Как передали в минской милиции, сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних Заводского РУВД установили героев ролика. Ими оказались 17-летние учащиеся одной из средних школ Минска. Подросток, который закурил, получил “административку” по статье 19.9. (“Курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах”) КоАП Беларуси.

Наказание в этом случае - штраф до четырех базовых величин (до 160 рублей). С “нарушителями” также провели “профилактическую беседу” в присутствии педагогов и одноклассников, дополнили в милиции.

Фото: милиция Минска

Также там подчеркнули, что правоохранители “непрерывно” мониторят интернет для предупреждения преступлений и других правонарушений.

Ранее Telegraf.news писал, что в ГУВД Мингорисполкома в июне рассказали, как милиция реализует “новый формат реагирования” на видеоконтент, который подростки размещают в интернете, и для чего приходит в учреждения образования.

«Установить можно даже по фрагменту лица» — В минской милиции рассказали о «новом формате реагирования» на видео с подростками