МЧС призвало белорусов закрыть окна и двери, не принимать душ и выключить свет

Опубликовано: 10.07.2025 15:43 , Обновлено: 11.07.2025

Министерство по чрезвычайным ситуациям 10 июля вновь разослало белорусам тревожные СМС-сообщения и предупредило о приближении новой порции неблагоприятных погодных явлений. Чтобы избежать печальных последствий непогоды, спасатели призвали белорусов по возможности оставаться дома и даже больше - закрыть окна и двери, отключить электроприборы, не пользоваться телефонами, а также не принимать душ или ванну.

Отказаться от благ цивилизации и укрыться в своём доме-крепости в МЧС призвали белорусов на время прохождения очередного грозового фронта. По про грозам синоптиков, он обрушится на Беларусь в эту пятницу, 11 июля.

Согласно оперативному предупреждению Белгидромета, на большей части территории страны в этот день ожидаются грозы, местами с сильными ливнями. Особую опасность может представлять шквалистое усиление ветра - его порывы могут достигать 15-20 м/с, а в отдельных районах 21-24 м/с. Кроме того, синоптики не исключили вероятности выпадения града.

Карта метеоопасностей от Белгидромета на 11.07.2025

Аналогичный прогноз специалисты давали на среду, 9 июля, и судя по тому, чем всё закончилось для Витебской и Могилёвской области, меры предосторожности, которые рекомендовали соблюдать на время прохождения грозового фронта в МЧС, не кажутся такими уж излишними.

Так, при сильном ветре спасатели рекомендовали белорусам по возможности оставайтесь в помещениях, закрыв при этом окна и двери, но предварительно выполнив следующее:

надежно закрепить шаткие предметы и конструкции на улице,

заранее убрать хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал),

авто поставить в гараж или припарковать подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций,

обходить при этом шаткие строения, здания с неустойчивой кровлей, деревья и разнообразные сооружения повышенного риска - мосты, эстакады, трубопроводы, линии электропередач.

Похожие советы спасатели дают и при обычной грозе, дополнив их рекомендациями отключить дома электроприборы, вынув вилки из розеток, не пользоваться телефоном без надобности, не принимать душ или ванну и держаться подальше от окон и к металлических предметов.

Если же гроза, сильный ветер или град застали вас на улице, в МЧС посоветовали как можно быстрее найти укрытие. Важно помнить, что для этого не подойдут одиноко стоящие деревья, столбы, рекламные щиты, металлические заборы - они сами зачастую не выдерживают напора стихии.

Если найти укрытия не удаётся, лучше присесть на корточки, опустить голову и прижаться к земле, сняв с себя перед этим металлические украшения. Если вы находитесь в группе, лучше рассредоточиться.

От водоемов во время грозы лучше держаться подальше (не говоря о том, чтобы купаться в грозу), а также не пытаться перейти или проехать через затопленные участки дорог и тротуаров, поскольку кажущаяся глубина может быть обманчива.

Если же гроза застала вас в автомобиле, самым верным решением будет остановиться (желательно подальше от высоких деревьев), закрыть окна и оставаться внутри, пока не стихнет непогода.

Ранее Telegraf.news рассказал, что спасатели подвели печальные итоги грозового фронта, обрушившегося в ночь с 9 на 10 июля на Могилёвскую область. Больше всего пострадал сам областной центр и, к сожалению, там не обошлось без человеческих жертв — погибла одна женщина, ещё четверо пострадали.

В Могилёве в результате ночного шторма погибла женщина, ещё четверо в больнице