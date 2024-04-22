Под Мяделем вода размыла республиканскую трассу – авто пустили в объезд

🎥 Видео

Опубликовано: 22.04.2024 08:43 , Обновлено: 22.04.2024

В районе деревни Пасынки Мядельского района Минской области в воскресенье, 21 апреля, подтопило участок республиканской трассы Р-28. Сотрудникам Госавтоинспекции пришлось временно пустить автомобильный транспорт в объезд, а в МЧС организовали оперативные дорожные работы, чтобы устранить последствия паводка.

В МЧС Беларуси поделились кадрами с места происшествия. По их данным, ширина дорожного полотна на подтопленном участке дороги составляет порядка 6 метров, а длина подтопленного участка – около 15 метров. По оценке специалистов, обочину размыло на протяжении 25 метров.

По данным МЧС, на месте ЧП вечером 21 апреля работало семь единиц техники и столько же специалистов. Работники дорожной службы подсыпали песка на участок подтопленной дороги и к 23:10 сотрудники ГАИ запустили движение по одной из полос. Однако, восстановительные работы ещё не завершили - их пообещали продолжить утром 22 апреля.

В ведомстве также сообщили, что на место инцидента направили специальную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

Тем временем видео с места ЧП, на котором отчётливо виден масштаб подтопления, также опубликовал белорусский блогер “Мерзкий Кокобай”.

Напомним, из-за сложных погодных условий, в Беларуси в понедельник, 22 апреля, объявили оранжевый уровень опасности. В ГАИ в связи с этим призвалт водителей быть предельно внимательными и осторожными на дорогах и отказаться от “опасных манёвров и резких торможений”.

В МВД попросили белорусских водителей отказаться от «сложных манёвров» из-за оранжевого уровня опасности