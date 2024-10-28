Суд оштрафовал сеть "Алми" за завышение цены на один товар

Опубликовано: 28.10.2024 12:01 , Обновлено: 28.10.2024

Главное управление Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) по Минску в ходе своей проверки обнаружило продажу хлеба "Лаваш" в магазинах ЗАО "Юнифуд" (а ему принадлежит торговая сеть "Алми") "с превышением предельных максимальных торговых надбавок". За это экономический суд Минска оштрафовал сеть.

Превышение предельных максимальных торговых надбавок, по информации МАРТ, является нарушением законодательства о ценах и ценообразовании. А хлеб с завышенной ценой в магазинах “Алми” продавали на протяжении семи месяцев - с января по июль 2024 года, утверждают в ведомстве.

Экономический суд Минска постановил привлечь ЗАО «Юнифуд» к административной ответственности по части 2 статьи 13.2 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях с наложением штрафа (его размер неизвестен). Также к административной ответственности привлекли сотрудника (-цу), который (-ая) отвечал (-а) за “правильность формирования цен”, рассказали в МАРТ. Штраф составил пять базовых величин (200 рублей).

Ранее Telegraf.news писал, что глава МАРТ Алексей Богданов 18 октября рассказал, как продвигается работа над новой системой госрегулирования цен в Беларуси. Министр назвал год, когда, “возможно, будет принята” система, альтернативная действующей сейчас.

Глава МАРТ рассказал, что слышно с обещанной новой системой госрегулировоания цен

Также мы сообщали, что экономический суд Минска оштрафовал осенью 2022 года торговую сеть «Алми» за завышение цены на социально значимые товары.

Минский суд оштрафовал «Алми» за завышенные цены на 19 283 рублей