Минский суд оштрафовал «Алми» за завышенные цены на 19 283 рублей

Опубликовано: 04.11.2022 13:52 , Обновлено: 16.05.2023

Экономический суд Минска оштрафовал торговую сеть «Алми» за повышение цены на на социально значимые товары. Об этом стало известно 4 ноября.

Дело об административном правонарушении поступило в суд из Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

В постановлении экономического суда сказано магазинах «Алми» продавали товары по ценам, превышающим установленные государством предельные размеры торговых надбавок.

Поэтому компанию оштрафовали на 19283,02 рублей, что в 2 раза превышает незаконно полученную прибыль. Кстати, ответственному за правильность формирования цен сотруднику также дали штраф в размере 96 рублей.

А в августе МАРТ оштрафовал «Остров чистоты» почти на 16 тыс. рублей. По их данным, надбавки достигали 132,47%.

Новость Телеграф

Ранее Телеграф писал, что директора «Соседей» обвинили в продаже тысяче покупателям продуктов по повышенным ценам.

В прокуратуре сообщили, что уверены в том, что директор торговой сети «Соседи» знал о требованиях Директивы от 6 октября 2022 года №10 «О недопустимости роста цен». Однако не отдал распоряжение, чтобы не допустить повышения цен.

Директора «Соседей» обвинили в продаже тысяче покупателей продуктов по повышенным ценам