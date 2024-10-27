Лось убил водителя под Оршей

📷 Фото

Опубликовано: 27.10.2024 08:21 , Обновлено: 27.10.2024

В Оршанском районе в результате столкновения легкового автомобиля с диким животным погиб водитель. Авария произошла 26 октября около 21:30 на 168-м километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины» вблизи деревни Ставры.

Водитель Renault не успел среагировать на внезапно выбежавшего на дорогу лося. В результате столкновения 30-летний мужчина погиб на месте, сообщили в ГАИ.

Там призвали водителей выбирать такую скорость, чтобы избежать столкновений и ДТП в темное время суток.

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось

Ранее Telegraf.news писал, что в ГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили о ДТП, которое случилось накануне вечером в Житковичском районе Гомельской области. Авария произошла на 294 километре автодороги М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин» со стороны Микашевичей в направлении Житковичей.

На Гомельщине лось врезался в автомобиль — женщина с 6-летним ребёнком в реанимации