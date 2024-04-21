Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось

🎥 Видео

Опубликовано: 21.04.2024 14:57 , Обновлено: 22.04.2024

На днях в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

На ролике видно, как посреди дороги останавливается автомобиль “УАЗ”, из которого выходит водитель и пытается отогнать лося. Однако человек сходу понимает, что это ошибка, садится в машину и… лось тут же переключает своё внимание на второго участника дороги — автора видео, который всё это время стоит позади и снимет происходящее из автомобиля. Дело было около деревни Митьковщина Оршанского района на Витебщине.

“И тут раззадоренный лось решил не останавливаться на достигнутом, решив и нам показать, кто тут главный”, — написал мужчина, после чего начал быстро сдавать назад. Что было дальше, смотрите сами…

[info_b]Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.[/info_b]

“Я один ждал полицейский разворот?” — задал вопрос один из пользователей в комментариях, на что автор ответил:

“Была шальная мысль сделать. Но всё-таки не рискнул, цена ошибки велика”.

В итоге всё закончилось благополучно. Белорус рассказал, что “лось устал гнать их и ушёл в поле”, а они развернулись и поехали в другую сторону “от греха подальше”.

Многие писали, что водителю повезло, поскольку “сзади не было машин”. “Это да, иначе бы попали по полной”, — прокомментировал в ответ автор.

К слову, бесстрашному водителю “УАЗ” лось снёс боковое зеркало, “немного поцарапал краску и залил слюнями”.

“И смешно, и грустно. Движение задним ходом сдано успешно!” — продолжали писать в комментариях.

Многим ситуация напомнила фильм “Форсаж”, а кто-то отметил, что “лось в прошлой жизни, видать, гаишником был”.

Ранее Telegraf.news писал, что по статистике апрель является самым популярным месяцем для ДТП с участием животных. А кто, где и чаще всего провоцирует инциденты на дороге, рассказали в МВД Беларуси.

В МВД Беларуси рассказали, когда дикие животные массово начнут выбегать на дороги