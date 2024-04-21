Telegraf.news
ru

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось

Под Оршей лось напал на проезжавшие по дороге машины. Очевидцы сняли видео, чем всё закончилось
Подпишитесь на Телеграф:
🎥 Видео

На днях в TikTok опубликовали видео, где посреди дороги на проезжую часть выбежал лось. Животное не захотело пропускать автомобиль и решило показать, кто тут хозяин. Сперва досталось одному водителю, который пытался прогнать лося с дороги, а потом животное и вовсе устроило погоню. Да так, что автор видео даже развернуться не успел.

На ролике видно, как посреди дороги останавливается автомобиль “УАЗ”, из которого выходит водитель и пытается отогнать лося. Однако человек сходу понимает, что это ошибка, садится в машину и… лось тут же переключает своё внимание на второго участника дороги — автора видео, который всё это время стоит позади и снимет происходящее из автомобиля. Дело было около деревни Митьковщина Оршанского района на Витебщине.

“И тут раззадоренный лось решил не останавливаться на достигнутом, решив и нам показать, кто тут главный”, — написал мужчина, после чего начал быстро сдавать назад. Что было дальше, смотрите сами…

[info_b]Внимание! На видео содержится ненормативная лексика.[/info_b]

“Я один ждал полицейский разворот?” — задал вопрос один из пользователей в комментариях, на что автор ответил:

“Была шальная мысль сделать. Но всё-таки не рискнул, цена ошибки велика”.

В итоге всё закончилось благополучно. Белорус рассказал, что “лось устал гнать их и ушёл в поле”, а они развернулись и поехали в другую сторону “от греха подальше”.

Многие писали, что водителю повезло, поскольку “сзади не было машин”. “Это да, иначе бы попали по полной”, — прокомментировал в ответ автор.

К слову, бесстрашному водителю “УАЗ” лось снёс боковое зеркало, “немного поцарапал краску и залил слюнями”.

“И смешно, и грустно. Движение задним ходом сдано успешно!” — продолжали писать в комментариях.

Многим ситуация напомнила фильм “Форсаж”, а кто-то отметил, что “лось в прошлой жизни, видать, гаишником был”.

Ранее Telegraf.news писал, что по статистике апрель является самым популярным месяцем для ДТП с участием животных. А кто, где и чаще всего провоцирует инциденты на дороге, рассказали в МВД Беларуси.

В МВД Беларуси рассказали, когда дикие животные массово начнут выбегать на дороги

 

Темы: