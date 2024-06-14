На Гомельщине лось врезался в автомобиль — женщина с 6-летним ребёнком в реанимации

📷 Фото

Опубликовано: 14.06.2024 15:59 , Обновлено: 14.06.2024

В ГАИ УВД Гомельского облисполкома сообщили о ДТП, которое случилось накануне вечером в Житковичском районе Гомельской области. Авария произошла на 294 километре автодороги М-10 «граница РФ — Гомель — Кобрин» со стороны Микашевичей в направлении Житковичей.

Под колёса автомобиля Opel, за рулём которого находился 25-летний парень, попал лось — животное внезапно выбежало на проезжую часть. В ведомстве сообщили, что два пассажира — 34-летняя женщина и её 6-летняя дочь попали в реанимацию. Несмотря на то, что в момент ДТП девочка находилась в специальном автокресле и была пристёгнута, травм избежать не удалось.

В связи с этим инспекторы ГАИ порекомендовали водителям снижать скорость и “стараться избегать резких, необдуманных манёвров” в случае, если проезжаете в зоне действия знака “Дикие животные”.

*“Уважаемые водители! **Двигаясь по загородным автодорогам, старайтесь всегда соблюдать такой скоростной режим, при котором Вы будете чувствовать себя безопасно и уверенно за рулём. *Внимательно оценивайте дорожную обстановку и смотрите по сторонам. Кроме того, обращайте внимание на дорожные знаки, — отметили в ГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Фото: ГАИ УВД Гомельского облисполкома

Ранее Telegraf.news писал, что крупная авария произошла в среду утром, 12 июня, на трассе М5. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как грузовик влетел в опору моста и разбился. Осколки от транспортного средства разлетелись на несколько метров, дорогу перекрыли.

Под Минском грузовик врезался в мост — кабина разлетелась на куски