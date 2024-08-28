Литовские таможенники изъяли на границе пассажирский автобус из Минска
Литовские таможенники задержали в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный лог") автобус, следовавший из Минска. Правоохранители нашли в транспорте контрабанду валюты, причем разных государств, и не только.
По информации литовской таможни, контрабанду изъяли еще 13 августа. В багаже водителя нашли 80 пачек нелегальных сигарет. После составления протокола, как передала таможня, офицеры продолжили проверку и в баке для воды увидели пакет с контрабандными деньгами.
Как сообщили в литовском госоргане, это были:
- 500 тыс. российских рублей,
- 242 тыс. туркменских манатов,
- 9625 гамбийских даласи,
- 200 евро,
- 200 брунейских сен.
Общая стоимость изъятых денег, по информации таможни, составила 70,2 тыс. евро. Стоимость изъятого автобуса МАЗ устанавливают.
Прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры начали досудебное расследование, добавили в таможне.
Ранее Telegraf.news сообщал, что на 47-летнего белоруса завели уголовное дело за контрабанду, после того как таможенники нашли в его сумке незадекларированные деньги. В итоге мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.
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Также мы писали, что в марте 2024 года около полудня в польских СМИ появилась информация о том, что местные пограничники обнаружили воздушный шар на границе с Беларусью. И это был не шпионский или разведывательный аэростат.
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