Литовские таможенники изъяли на границе пассажирский автобус из Минска

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Опубликовано: 28.08.2024 10:02 , Обновлено: 28.08.2024

Литовские таможенники задержали в пункте пропуска "Мядининкай" (с белорусской стороны – "Каменный лог") автобус, следовавший из Минска. Правоохранители нашли в транспорте контрабанду валюты, причем разных государств, и не только.

По информации литовской таможни, контрабанду изъяли еще 13 августа. В багаже водителя нашли 80 пачек нелегальных сигарет. После составления протокола, как передала таможня, офицеры продолжили проверку и в баке для воды увидели пакет с контрабандными деньгами.

Как сообщили в литовском госоргане, это были:

500 тыс. российских рублей,

242 тыс. туркменских манатов,

9625 гамбийских даласи,

200 евро,

200 брунейских сен.

Фото: Таможня Литвы

Общая стоимость изъятых денег, по информации таможни, составила 70,2 тыс. евро. Стоимость изъятого автобуса МАЗ устанавливают.

Прокуроры Вильнюсской районной прокуратуры начали досудебное расследование, добавили в таможне.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на 47-летнего белоруса завели уголовное дело за контрабанду, после того как таможенники нашли в его сумке незадекларированные деньги. В итоге мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

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Также мы писали, что в марте 2024 года около полудня в польских СМИ появилась информация о том, что местные пограничники обнаружили воздушный шар на границе с Беларусью. И это был не шпионский или разведывательный аэростат.

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