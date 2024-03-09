В Польше пограничники обнаружили необычный воздушный шар из Беларуси

Опубликовано: 09.03.2024 18:54 , Обновлено: 09.03.2024

В субботу, 9 марта, около полудня в польских СМИ появилась информация о том, что польские пограничники обнаружили... воздушный шар на границе с Беларусью. Объект был зоне ответственности Пограничной службы Польши в Кузнице. Оказалось, что у него совсем не шпионское предназначение .

Шар заметили недалеко от села Минковце, в гмине Шудзялово. Однако это не был шпионский или разведывательный аэростат. “Это воздушный шар для контрабанды, к нему были прикреплены сигареты. Подробную информацию и фотографии мы предоставим в понедельник”, - подтвердила майор погранслужбы Польши Катажина Зданович.

По оценкам пограничников, такой контрабандный аэростат может перевозить около 20 блоков сигарет. “Это уже что-то для контрабандистов, и они используют разные методы”, - добавила представить польских пограничников.