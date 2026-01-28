Ледяной дождь оставил без света жителей 227 населенных пункта Беларуси

Опубликовано: 28.01.2026 09:36 , Обновлено: 28.01.2026

Ледяной дождь и снегопады привели к нарушению электроснабжения в 227 населенных пунктах Беларуси за минувшие сутки. По словам энергетиков, линии электропередачи (ЛЭП) просто не выдерживали веса налипшего снега и гололеда, вызванного ледяным дождём.

По данным государственного производственного объединения электроэнергетики «Белэнерго», больше всего от непогоды в этот раз досталось жителям Гродненской, Гомельской и Минской областей.

Там энергетикам пришлось вновь работать круглосуточно. К утру 28 января на аварийных работах для оперативного устранения технологических нарушений были задействованы 19 бригад (более 60 человек и 20 единиц техники).

К сожалению, улучшения погодной ситуации синоптики пока не обещают: в прогнозах на сегодня во многих регионах страны снова мокрый снег с дождем, а для четырёх областей (включая те, что больше всего пострадали в предыдущие сутки) объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного гололеда.

Поэтому энергетики не исключают новых случаев обрывов на ЛЭП. Белорусов попросили сообщать о них в аварийные службы по короткому номеру 115 или 144 . А вот к самому месту обрыва лучше вообще не приближаться ближе чем на 8 метров .

Напомним, что синоптики уже предупредили белорусов о грядущем ультраполярном вторжении, которое придёт на смену нынешнему циклону «Леони». Ледяные дожди и опасный гололёд сменятся двадцатиградусными морозами, по которым едва ли успели соскучиться белорусы.

До -25°С. Белорусам приготовиться к ультраполярному вторжению