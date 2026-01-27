До -25°С. Белорусам приготовиться к ультраполярному вторжению

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Опубликовано: 27.01.2026 14:44 , Обновлено: 27.01.2026

Синоптики предупредили белорусов о грядущем ультраполярном вторжении, которое придёт на смену нынешнему циклону «Леони». Ледяные дожди и опасный гололёд сменятся двадцатиградусными морозами, по которым едва ли успели соскучиться белорусы.

О том, что нынешнее потепление, насладиться которым белорусам не дали ледяные дожди, будет недолгим, предупредили в Белгидромете. По их информации, уже начиная с четверга, 29 января, циклон «Леони» с территории Беларуси начнёт вытеснять скандинавский антициклон, что и приведёт к постепенному понижению температуры.

Как пояснили авторы тематического Telegram-канала “Метеовайб”, подобные адвекции очень холодного воздух а (на этот раз он будет идти с акватории Карского моря) при наличии южнее тыловой части циклона, специалисты называют “ультраполярными вторжениями”.









И если в начале этого “вторжения” температура по стране будет колебаться от 0°С по югу до -15°С по северу, то к концу недели вполне можно ожидать возвращения к двадцатиградусным морозам, как минимум по ночам. Так, по северу столбики термометров могут опуститься до -25°С ночью (а по расчётам “Метеовайба”, и того ниже), а днём вряд ли поднимутся выше -7°С даже на юго-западе страны, а по северу вполне можно ожидать дневных -17°С.

Зато уменьшится количество осадков. К тому же, они вернуться в “нормальному” зимнему снегу вместо нынешнего замерзающего дождя. К первым числам февраля в прогнозах Белгидромета также фигурирует сильный порывистый ветер, который добавит дискомфорта.

Кстати, по данным портала pogodaiklimat.by, такой морозной зимы белорусы не видели как минимум 16 лет. По расчётам портала, среднесуточная температура января-2026 в Минске составила -11,4°С, то есть на 7,1 градуса ниже климатической нормы.

Напомним, Белгидромет продлил оранжевый уровень опасности из-за опасного гололёда ещё на сутки, до вечера 28 января, для четырёх областей Беларуси. На Гродненщине и Брестчине к этому времени ситуация начнёт улучшаться, но всё ещё сохранится на потенциально опасном уровне.

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