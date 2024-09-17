Латвия подняла в воздух истребители из-за НЛО на границе с Беларусью

Опубликовано: 17.09.2024 14:49 , Обновлено: 17.09.2024

Министерство обороны Латвии во вторник, 17 сентября, сообщило об обнаружении "неопознанного летающего объекта" (НЛО) вблизи латвийско-белорусской границы. Его засекли военно-воздушные силы страны на территории Краславского района, граничащего с Витебской областью Беларуси.

По данным латвийского оборонного ведомства, инцидент произошёл около 9:00, из-за чего с военной базы “Лиелварде” пришлось поднять в воздух истребители, состоящие на службе миссии патрулирования воздушного пространства НАТО. После обследования указанного района патрульные самолеты вернулись к месту базирования.

“В воздушном пространстве Латвии подозрительных объектов обнаружено не было”, - рапортовали в Минобороны.

Тем не менее, об инциденте проинформировали глав муниципалитетов Латгальского региона планирования, а Минобороны с МВД выступили с совместным заявлением, в котором призвали латышей “немедленно сообщать о подозрительных объектах или действиях на границе Латвии”.

[info_b]В Министерстве обороны и Госпогранкомитете Беларуси информацию, озвученную латвийскими военными, никак не комментировали.[/info_b]

Напомним, о похожем случае пару недель назад сообщало оперативное командование Вооружённых сил Польши. Там НЛО, по данным польских военных, пролетел 25 километров над территорией Польши, после чего исчез. Его зафиксировали как минимум три радиолокационные станции.

В Польшу НЛО «залетел и исчез через 25 километров» — Минобороны

А 8 сентября Министерство обороны Латвии сообщило о том, что на территории Резекненского района страны упал российский беспилотник. Залетел дрон, как утверждают в Риге, со стороны Беларуси. Вооружённые силы совместно с полицией уже начали расследование инцидента и проинформировали об этом соседние страны-участницы НАТО.

«Вошел со стороны Беларуси» — Минобороны Латвии пожаловалось НАТО на упавший российский беспилотник