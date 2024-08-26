В Польшу НЛО "залетел и исчез через 25 километров" — Минобороны

Опубликовано: 26.08.2024 18:54 , Обновлено: 16.09.2024

Оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал Мацей Клиш заявил о нарушении воздушного пространства страны. По его словам, в понедельник, 26 августа, НЛО (неопознанный летающий объект) пролетел 25 километров над территорией Польши, после чего исчез. Его зафиксировали как минимум три радиолокационные станции.

По словам Мацея Клиша, объект влетел в воздушное пространство Польши в 06:43 по местному времени и пролетел вглубь страны примерно на 25 километров, после чего исчез с экранов радаров. Генерал добавил, что из-за неблагоприятных погодных условий уничтожить его было невозможно, однако тем не менее военные “заблаговременно привели в действие все имеющиеся в распоряжении силы и средства”.

Кроме того, были подорваны дежурные истребительные вертолёты, а наземные системы ПВО и радиолокационной разведки “достигли состояния наивысшей готовности”, сообщили в ВС Польши. Там добавили, что на данный момент 75 солдат ищут его в районе города Гребешув Люблинского воеводства. По словам Мацея Клиша, “объект не является ракетой, скорее всего, это был дрон.”

“С момента входа в воздушное пространство Польши мы пытались визуально оценить и идентифицировать объект. К сожалению, из-за преобладающих погодных условий этого сделать не удалось, что сделало невозможным принятие решения о его сбивании”, — подчеркнули польские военные.

В ведомстве добавили, что “все необходимые процедуры, направленные на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, были запущены сегодня утром”, а оперативное командование “постоянно следит за дальнейшим развитием ситуации”.

“Дали сигнал Кремлю”

В свою очередь польский генерал Роман Полько заявил, что “беспилотное средство воздушного нападения может содержать в себе очень разные заряды”, которые обладают большой мощностью. Он добавил, что подобные объекты “не имеют права пересекать польский рубеж”.

“Его должны были уничтожить, потому что если бы он упал на дом или какой-то объект в Польше, то просто убил бы наших граждан”, — подчеркнул Полько.

По его словам, не сделав этого, Польша формально позволила летающим объектам “безнаказанно летать” над своей территорией”. Также Полько отметил, что подобный инцидент — это “сигнал Кремлю, что Польшу следует атаковать в пасмурный день, потому что тогда она не будет защищаться”, передала газета Rzeczpospolita.

Ранее Telegraf.news писал, что в понедельник, 26 августа, РФ нанесла массированный удар по территории Украины — воздушную тревогу объявляли по всей стране. В настоящее время украинские спасатели и чиновники уже занимаются устранением последствий и только подсчитывают число погибших и пострадавших от атаки, нанесённой российскими ракетами и дронами, которые, как утверждают российские военные, целились “по объектам энергетики”.

Россия ударила сотнями ракет и дронов по объектам энергетики Украины. Что известно?