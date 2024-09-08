«Вошел со стороны Беларуси» - Минобороны Латвии пожаловалось НАТО на упавший российский беспилотник

Опубликовано: 08.09.2024 17:12 , Обновлено: 08.09.2024

Министерство обороны Латвии в воскресенье, 8 сентября, сообщило о том, что на территории Резекненского района страны упал российский беспилотник. Залетел дрон, как утверждают в Риге, в субботу, 7 сентября, со стороны Беларуси. Вооружённые силы совместно с полицией уже начали расследование инцидента и проинформировали об этом соседние страны-участницы НАТО.

“По предварительным данным, это военный беспилотный летательный аппарат Российской Федерации и, по имеющейся у Национальных Вооруженных Сил информации, он вошел в наше воздушное пространство со стороны Беларуси”, - говорится в официальном заявлении латвийского Минобороны, которое сегодня появилось на сайте ведомства.

О том, что дрон пришлось сбивать силами ПВО, не сообщается. Согласно официальной информации, латвийские вооруженные силы “зафиксировали прибытие беспилотного летательного аппарата на территорию Латвии”, затем “проследили за его перемещением” и “определили место падения”. Впрочем, никаких фотографий или видеозаписей с места падения беспилотника ведомство широкой публике не предоставило.

В министерстве заявили, что латвийские военные “действовали в соответствии с установленными процедурами” и уже проинформировали об инциденте не только ответственных государственных чиновников и правоохранительные органы, но и командование НАТО и соответствующие ведомства стран-участниц Альянса.

Данный инцидент министр обороны Андрис Спрудс использовал в качестве аргумента в пользу дальнейшего укрепления восточной границы страны (там страна граничит с Россией и Беларусью). Он заявил, что страна намерена в числе прочего развивать мощности своей противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы так, чтобы у латвийских военных была возможность “ограничивать работу беспилотников различного назначения”.

[info_b]В Министерстве обороны Беларуси данный инцидент пока никак не комментировали. Не последовало пока никакой реакции и со стороны российского военного ведомства.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в конце августа министр обороны Латвии объявил о том, что страна подготовила к отправке в Украину “крупнейшую партию” из 1400 дронов.

«Крупнейшая партия» — Латвия пообещала отправить в Украину 1400 дронов