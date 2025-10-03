Коррупционеры вернули в бюджет Беларуси в три раза больше денег - Генпрокуратура

Опубликовано: 03.10.2025 09:26 , Обновлено: 03.10.2025

Старший прокурор управления Генеральной прокуратуры Ольги Бахарь заявила в своей статье об устранении последствий коррупционных правонарушениях в Беларуси, что в 2024 году количество белорусов, которые возместили ущерб государству за коррупционные преступления, сократилось с 40 до 24.

Тем не менее сумма возмещенного ущерба от полученных незаконным путем имущества, работ и услуг выросла сразу в три раза. По словам Ольги Бахарь, если в 2023 за такие нарушения в бюджет выкинули 32 866 рублей, то в 2024 году сумма выросла до 96 332 рублей.

Ранее Telegraf.news писал, что в августе 2025 году в МВД сообщили о задержании с поличным первого заместителя директора крупного государственного предприятия. Мужчину обвинили в “системной деловой коррупции”: по версии правоохранителей, главный инженер компании, пользуясь служебным положением, неоднократно получал взятки в крупном размере.

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В свою очередь, генпрокурор Беларуси Андрей Швед в феврале 2025 года констатировал, что высокий уровень коррупции сохраняется в белорусской промышленности, при этом половина выявленных преступлений — факты получения взяток.

Всего, по словам генпрокурора, за 2024 год ведомство насчитало свыше тысячи коррупционных преступлений, большую часть из которых составили хищения и взяточничество. К ответственности привлекли более 900 лиц, в том числе 14 — занимавших ответственное положение. Генпрокуратура только по фактам взяточничества возбудила 56 уголовных дел.

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