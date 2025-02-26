Генпрокурор объявил о серьёзной коррупции в белорусской промышленности. Сколько руководителей осудили?

Опубликовано: 26.02.2025 14:11 , Обновлено: 26.02.2025

Высокий уровень коррупции сохраняется в белорусской промышленности, при этом половина выявленных преступлений — факты получения взяток, заявил генеральный прокурор Андрей Швед, выступая в Парламенте.

Всего, по словам генпрокурора, за 2024 год ведомство насчитало свыше тысячи коррупционных преступлений, большую часть из которых составили хищения и взяточничество. К ответственности привлекли более 900 лиц, в том числе 14 — занимавших ответственное положение. Генпрокуратура только по фактам взяточничества возбудила 56 уголовных дел.

Как отметил Швед, деньги, как правило, передавались должностным лицам за лоббирование интересов частных компаний. За последние три года на таких крупных предприятиях, как «МАЗ», «МТЗ», «БелАЗ», «Атлант», а также в их структурах, за получение взяток осудили 35 руководителей.

Среди резонансных дел генпрокурор упомянул уголовные дела в отношении бывших заместителя министра транспорта Иванова и начальника управления Министерства финансов Корзюка, которые получили по 13 лет лишения свободы за взяточничество.

В этом году в суд направлено дело в отношении бывшего зампреда Брестского облисполкома Зайчука.

Пока ещё расследуется уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя начальника Белорусской железной дороги Дулуба. Следствие полагает, что он получил взятку в размере 370 тысяч долларов, при этом у него дома нашли более 3 миллионов долларов.

Андрей Швед анонсировал, что в текущем году прокуроры должны уделить особое внимание тем районам, где факты коррупции не выявлялись годами. Основной упор, по его словам, проверяющие сделают на выявлении коррупции в стратегических отраслях экономики (в том числе при проведении закупок), а также в органах государственного управления.

Ранее журналисты Telegraf.news сообщали о конкретных случаях борьбы белорусских правоохранительных органов с коррупцией.

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