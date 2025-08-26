ГУБОПиК задержал замдиректора крупного госпредприятия Беларуси за "многомиллионные" взятки

Опубликовано: 26.08.2025 09:31 , Обновлено: 26.08.2025

В МВД 26 августа сообщили о задержании с поличным первого заместителя директора крупного государственного предприятия. Мужчину обвинили в "системной деловой коррупции": по версии правоохранителей, главный инженер компании, пользуясь служебным положением, неоднократно получал взятки в крупном размере.

Само предприятие, в деятельности руководства которого усмотрели признаки системной деловой коррупции, в МВД не назвали. Уточняется лишь, что предприятие занимается “обеспечением производственных потребностей ведущих автомобильных производителей” Беларуси и стран ближнего зарубежья.

Представитель Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) Владимир Горегляд также сообщил, что 2021 году директора этого предприятия уже задерживали с поличным при получении взятки.

“Назначенный на вакантную должность его заместитель продолжил противоправную деятельность предшественника, рассчитывая, что предпринятые им меры конспирации помогут избежать ответственности. Однако отключение мобильных телефонов, обсуждение преступных планов и получение взяток за пределами республики не помогло”, - заявили в ГУБОПиК о новом случае выявленной коррупции.

По данным МВД, оперативники задержали должностное лицо с поличным. Общую сумма предположительно полученных топ-менеджером взяток в ведомстве оценили в миллионы российских рублей (то есть в десятки тысяч белорусских).

Сообщается, что после задержания по месту его жительства топ-менеджера обнаружили и изъяли не только денежные средства, но и материальные ценности. В видео, выложенном в Telehram-канале ведомства, изъятые деньги не показали, продемонстрировав лишь кадры частного дома и дорогостоящих транспортных средств - автомобиля Toyota Land Cruiser 200 серии и мотоцикла Suzuki Intruder.













В отношении задержанного, которого оставили в СИЗО, уже возбудили уголовное дело по статье 430 Уголовного кодекса Беларуси. За получение взяток в крупном размере мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.

Ранее Telegraf.news рассказал, что 15 августа в Министерстве внутренних дел Беларуси заявили о пресечении очередной коррупционной схемы при участии должностных лиц аграрного сектора. На этот раз в объективе внимания правоохранителей оказалось руководство одной из фирм, которая занималась изготовлением кормовых добавок. Следователи совместно с Генеральной прокуратурой уже возбудили 19 уголовных дел в отношении 11 фигурантов.

УБЭП возбудил 19 уголовных дел за коррупционную схему взяток на 100 тыс. рублей на Брестчине