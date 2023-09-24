Штраф до 3700 руб. В ГТК показали, как досматривают авто белорусов на трассах страны. Что ищут?

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Опубликовано: 24.09.2023 10:39 , Обновлено: 24.09.2023

Государственный таможенный комитет Беларуси отчитался о результатах "спецмероприятий", которые проводили на протяжении последних двух месяцев. В ходе рейдов брестские таможенники останавливали машины белорусов и проводили досмотр прямо на трассах - некоторым из них теперь грозит штраф до 100 базовых величин (3700 рублей на сегодня).

Целью этих “спецмероприятий”, как пояснили в ведомстве, были граждане, которые пытались “уклониться от уплаты таможенных платежей”. В результате рейдов таможенники изъяли в общей сложности две тонны сыра из Франции, Германии и Великобритании, которые водители пытались без должных документов вывезти в Россию под видом “товаров для личного пользования”. В ГТК показали видео и опубликовали фото со “спецмероприятий”.

Стоимость изъятых сыров оценили более чем в 245 тыс. рублей. Как пояснили в ГТК, продукцию в Беларусь ввезли через третьих лиц: перед пересечением границы на сопредельной стороне товары раздали гражданам, которые перевезли их под видом товаров для личного пользования, чтобы не избежать таможенных платежей.

По четырем фактам были проведены проверки и начаты административные процессы: по части 2 статьи 15.1 КоАП Беларуси организаторам схем за “перемещение товаров, подлежащих таможенному декларированию, через таможенную границу Евразийского экономического союза с сокрытием от таможенного контроля” грозит штраф (до 100 базовых величин или 3700 рублей на сегодня) и конфискация всех незаконно ввезенных товаров.