До 80 дней. В Госконтроле рассказали, за что могут закрывать магазины

Опубликовано: 08.02.2024 09:05 , Обновлено: 25.04.2025

По закону Комитет госконтроля может проверять любые торговые объекты и приостанавливать их работу при обнаружении серьезных проблем. Заместитель председателя правления КГК Беларуси Андрей Лобович рассказал в эфире «Беларусь 1», за какие нарушения могут закрыть магазин и на какой срок.

По словам Лобовича, в 2023 году Комитет госконтроля проверил в Беларуси более 1,1 тысячи торговых объектов. В 12% случаев выявили нарушения ценообразования. Представитель КГК сообщил, что нарушений в области ценообразования в торговле стало меньше: в 2022 году их выявляли почти в каждом четвертом случае. Такие нарушения – самые массовые. За ними следует нарушение правил торговли – например, продажа товара без соблюдения нужных условий, продажа просрочки и т.п.

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«Если магазин допускает грубые нарушения – например, по широкой группе товаров завышены цены, в магазине грязно и прочее, проверяющие могут принять решение о приостановке работы. В прошлом году было 53 таких случая», – рассказал зам. председателя правления КГК.

Лобович уточнил, что такая приостановка может занимать «и день, и больше». Максимальный срок, на который в 2023 году закрывали магазин из-за нарушений, составил 80 дней.

Ранее Телеграф писал, что Комитет государственного контроля сообщил о том, что будет принимать звонки от граждан на короткий номер 191 по вопросам качества и сроков выполнения заявок, поступивших в контакт-центры «115» и интернет-портал «Моя республика 115.бел». На прием звонков отвели три дня.

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