В КГК рассказали, как госучреждения закупали капусту с наценкой 300%

Опубликовано: 12.10.2022 10:40 , Обновлено: 12.10.2022

Комитет госконтроля (КГК) Беларуси 12 октября сообщил о возбуждении нового уголовного дела за повышение цен. На этот раз — в Гомеле.

Так, дело завели на экс-главу одной из частных компаний за превышение служебных полномочий.

По информации Госконтроля, он на протяжении года перепродавал госучреждениям овощи с оптовыми надбавками до 300%. При том, что максимально разрешенная надбавка — 30%.

В КГК привели пример: поставщик покупал капусту за 15 копеек за 1 кг, а поставил дому-интернату за 70 копеек за 1 кг; картофель приобретал за 33 копейки, а продавал за 1 руб. 36 копеек за 1 кг.

«Причиненный государству ущерб в результате завышения частным предприятием установленных законодательством предельных максимальных оптовых надбавок составил более 75 тыс. руб.», — сообщили в ведомстве.

Ранее Телеграф писал, что в Барановичах прокуратура возбудила уголовное дело против заместителя директора торгового объекта. Его обвинили в необоснованном повышении цены. Теперь ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Прокуратура завела дело на замдиректора магазина в Барановичах за повышение цены. Грозит до 10 лет