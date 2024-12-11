КГБ Беларуси признал "Дух Руси" экстремистским формированием

Опубликовано: 11.12.2024 12:21 , Обновлено: 11.12.2024

Комитет государственной безопасности Беларуси признал экстремистским формированием сообщество "Дух Руси". Согласно информации в обновлённом списке на сайте Министерства внутренних дел, такое решение КГБ принял 4 декабря. Помимо самого сообщества, экстремистскими также признали его Telegram-каналы.

В официальном списке организаций, формирований и индивидуальных предпринимателей, причастных к экстремистской деятельности, который находится в открытом доступе на сайте МВД, значится, что “группа граждан из числа создателей, администраторов и участников сообщества «Дух Руси» осуществляет экстремистскую деятельность”. По данным ведомства, в её состав входит шесть человек.

В связи с этим КГБ признало организацию экстремистским формированием, деятельность которой подпадает под действие статьи 361-1 УК РБ. Согласно ей, за создание организации, которая “направлена на реабилитацию нацизма”, а также за руководство ею грозит ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 7 лет со штрафом или без.

Вместе с тем за участие в экстремистском формировании “в целях совершения преступления экстремистской направленности”, согласно УК РБ, грозит ограничение свободы на срок до 4 лет или тюрьма на срок от 2 до 6 лет со штрафом или без.

[info_b]К слову, на сегодняшний день в “экстремистском списке”, который формируют КГБ и МВД, уже более 250 формирований, деятельность которых в Беларуси запрещена.[/info_b]

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