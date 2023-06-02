«Избивали, заставили раздеться» — Трое минчан вывезли мужчину в лес за долг в $150 тыс.

Опубликовано: 02.06.2023 16:59 , Обновлено: 19.10.2023

Сотрудники ГУБОПик задержали троих мужчин, которые вывезли могилевчанина в лес под Минском, издевались над ним, унижали и снимали все это на камеру. Об этом сообщили в МВД и Следственном комитете 2 июня.

3 мая в милицию обратился 35-летний житель Могилева. Он рассказал, что трое мужчин, с которыми он знаком, 28 апреля вывезли его в лес под Минском и стали требовать вернуть долг. При этом они «издевались, избивали и унижали его», сообщил Следственный комитет.

Милиционеры задержали подозреваемых. Во время допроса они рассказали, что в течение двух лет одалживали потерпевшему деньги, а тот делал ставки на договорные матчи в России. За два года житель Могилева проиграл 150 000 долларов.

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Должник старался частями возвращать долг, но мужчин не устраивали суммы, поэтому они решили выбить деньги силой. У подельников были долговые расписки, но возвращать долг законным путем они не стали: вместо этого заманили обидчика в Минск, забрали телефон и вывезли в лес, сообщил МВД.

Подозреваемые заставили потерпевшего раздеться и, забрав одежду, уехали. Все это они снимали на камеру телефона.

Возбуждены уголовные дела за похищение человека и принуждение к выполнению обязательств. Фигурантам грозит до 15 лет лишения свободы.

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