Минчанин застрелил зубра. Вот что решил суд

Опубликовано: 27.05.2023 16:56 , Обновлено: 27.05.2023

Суд вынес приговор в отношении мужчины, который застрелил животное, занесенное в Красную книгу.

33-летний минчанин осенью 2022 года охотился на участке сельскохозяйственного поля в Хойникском районе (охотиться там нельзя), сообщает Генеральная прокуратура Беларуси.

Было установлено, что мужчина не менее одного раза выстрелил из карабина в животное, включенное в Красную книгу. Чтобы скрыть преступление, он прицепил тушу зубра к машине и оттащил в мелиоративный канал.

Своими действиями обвиняемый причинил окружающей среде ущерб на 76 800 рублей (позже он добровольно все возместил).

Мужчина свою вину признал. Суд учел смягчающие обстоятельства (раскаяние, наличие на иждивении малолетних детей и добровольное возмещение ущерба). В итоге его приговорили к лишению свободы на срок два года с лишением права на охоту на срок пять лет и штрафу в 3700 рублей (100 базовых величин). К обвиняемому применена отсрочка исполнения наказания на срок один год.

Приговор в силу не вступил и может быть обжалован, сообщает Верховный суд Республики Беларусь.

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