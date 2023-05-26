В Беларуси задержали контрабандистов с 3,5 тонн бивней мамонтов. Где взяли?

Опубликовано: 26.05.2023 16:04 , Обновлено: 26.05.2023

В среду, 24 мая, пограничники задержали в Минске подозреваемых, занимавшихся контрабандой бивней мамонтов через территорию нашей страны.

Международная преступная группа занимались организацией канала по контрабанде бивней мамонтов, добытых в Якутии. Они вывозили их из РФ в США, страны Европы и Южной Азии, сообщает погранкомитет Беларуси.

Для конспирации и уклонения от налогов подозреваемые на территории нескольких государств создали ряд аффилированных компаний.

На момент их задержания, преступники готовили отправить в Литву очередную партию бивней мамонтов и их фрагментов весом в 3500 килограмм. На теневом рынке их можно было продать примерно за 1 800 000 долларов.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Телеграф писал, что белорусские таможенники стали останавливать машины прямо на дорогах, а не на границе.

Белорусские таможенники стали останавливать машины прямо на дорогах, а не на границе. Что происходит?