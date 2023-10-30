Из-за лося под Минском в ДТП погибли годовалая девочка и мужчина

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Опубликовано: 30.10.2023 07:02 , Обновлено: 30.10.2023

На трассе М1 под Минском вечером 29 октября произошла серьёзная авария, виновников которой стал лось. В результате ДТП погибли два человека - водитель авто, не успевший среагировать на внезапно вышедшее на дорогу дикое животное, и одна из пассажирок - годовалая девочка.

Как сообщили в МВД Беларуси, авария произошла на автодороге М1 вблизи поворота к поселку Стайки в Минском районе около 19:00. За рулём легкового Hyundai был 42-летний минчанин.

Вторую пассажирку - 39-летнюю мать погибшей девочки - медики забрали с места ДТП в больницу в тяжелом состоянии.

Во всех обстоятельствах аварии инспекторы ГАИ на месте аварии разбирались вместе с оперативниками Следственного комитета.

Напомним, ранее в Госавтоинспекции заявляли, что в 99% случаев «водитель остаётся не виновным», даже если насмерть сбивает дикое животное.

В 99% случаев. В ГАИ Беларуси рассказали, что делают с водителями, если те сбили диких животных

Однако, в отдельных случаях за нарушение можно отделаться штрафом в 25 базовых величин (925 рублей сегодня), а при некоторых обстоятельствах водителю может грозить уголовная ответственность — до трёх лет тюрьмы.

До трёх лет тюрьмы. Как поступать белорусам в случае ДТП с животным