ГУБОПиК арестовал директора крупнейшего мясокомбината в Беларуси

Опубликовано: 29.11.2023 19:28 , Обновлено: 29.11.2023

Пресс-служба МВД Беларуси сообщила, что ГУБОПиК задержал директора Березовского мясоконсервного комбината, а также бизнесмена. Их обвинили в коррупции.

По утверждению МВД, их задержали за взятки. “Дорогие автомобили, уйма имущества и хитрые схемы с родственниками”, - анонсировали в ведомстве разоблачение на госТВ.

По всей видимости речь идёт о Владимире Жуковиче. Сам Березовский мясокомбинат стчитается одним из крупнейших в Беларуси.

Кстати, ещё в октябре 2022 году Комитет государственного контроля (КГК) сообщил, что в отношении должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» возбуждено уголовное дело за “необоснованное предоставление скидок торговым сетям”. Речь шла о колбасе для торговых сетей.

КГК Беларуси возбудил дело за скидку на колбасу

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло, которого в июле назначили помощником президента и инспектором по Витебской области, внезапно уволили с этой должности.

Лукашенко уволил своего помощника и экс-министра Брыло за «проступок, несовместимый с нахождением на госслужбе»