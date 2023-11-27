Лукашенко уволил своего помощника и экс-министра Брыло за "проступок, несовместимый с нахождением на госслужбе"

Опубликовано: 27.11.2023 19:49 , Обновлено: 27.11.2023

В пресс-службе Александра Лукашенко сообщили, что бывшего министра сельского хозяйства Игоря Брыло, которого в июле назначили помощником президента и инспектором по Витебской области, внезапно уволили с этой должности.

“Формулировка из указа: в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на государственной гражданской службе. Подписано сегодня”, - сообщили в пресс-службе 27 ноября.

Что произошло с чиновником и в чем его обвиняют, в сообщении не говорится.

Ранее Телеграф сообщил, что Александр Лукашенко 14 ноября заявил, что следствие раскрыло целые “банды” (“8 коммерческих групп”), которые действовали на базе производителя молочной продукции “Бабушкина крынка”. По его словам, в преступной деятельности могли быть замешаны как бывшие милиционеры, так и чиновники самого высокого ранга. Но следствие ещё идёт.

«Там светятся и члены правительства» — Лукашенко рассказал, кого обнаружили в «бандах» следователи «молочного дела»