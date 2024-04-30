Охотники застрелили волка, который бродил по улицам Витебска 2 недели

Опубликовано: 30.04.2024 09:21 , Обновлено: 30.04.2024

Сегодня утром, 30 апреля, в УВД Витебского облисполкома сообщили, что волк, державший в страхе всю округу, обезврежен.

Накануне вечером животное заметили в деревне Пестуница Витебского района — на своём участке его обнаружила сельчанка. Женщина тут же позвонила в местный лесхоз, охотникам, и в итоге хищника застрелили. “Причин для беспокойства больше нет”, — отметили в ведомстве.

Напомним, с середины апреля жители Витебска жаловались, что волк спокойно бродил прямо по городу. Сотрудники милиции искали его вместе с егерем, используя спецоборудование для поимки животных.

Ранее Telegraf.news писал о том, что нужно делать, чтобы не навлечь на себя смертельную опасность при встрече с лосём.

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