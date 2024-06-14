Стая волков забежала во двор жилого дома в Дятловском районе

Опубликовано: 14.06.2024 09:54 , Обновлено: 14.06.2024

В деревне Поникарты Дятловского района Гродненской области во двор жилого дома забежала стая волков. Как сообщили в милиции, в это время там находилась женщина с двумя дочками.

Инцидент произошел 13 июня в 21:35. “Испуганная заявительница” обратилась за помощью к правоохранителям.

Милиция прибыла на место и разогнала стаю волков сиренами и мигалками. Как сообщили в Telegram-канале УВД Гродненского облисполкома, животные впоследствии скрылись в лесу.

Также известно, что информацию о волках передали “соответствующей службе”.

Ранее Telegraf.news сообщал, что 18 апреля жители Витебска пожаловались в милицию на присутствие волка в окрестностях города. Правоохранители организовали круглосуточное патрулирование. 30 апреля стало известно, что охотники застрелили волка. Накануне вечером его на своем участке заметила жительница деревни Пестуница Витебского района.

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