«Готовили теракты» - КГБ объявил о задержании «боевых ячеек», работающих на Украину

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Опубликовано: 11.09.2023 14:10 , Обновлено: 11.09.2023

Комитет госбезопасности задержал в Беларуси три боевые ячейки, которые, как говорят в ведомстве, работали на Службу безопасности Украины.

В КГБ назвали страны, где «готовят террористов» для «вторжения в Беларусь»

В КГБ утверждают, что задержанные “готовили теракты на железной дороге в Столбцовском и Толочинском районах” - у них изъяли взрывчатку и детонаторы, рассказала БелТА.

Фото КГБ

Один из мужчин, который, как утверждают в КГБ, готовил подрыв железной дороги в Столбцовском районе, вышел на связь с СБУ. Для подготовки теракта, рассказали силовики, он якобы привлек своего бывшего коллегу. В Комитете госбезопасности сообщили, что их задержали.

В попытке подрыва железной дороги в Толочинском районе КГБ обвинил гражданина Украины: якобы для совершения теракта тот привлек двух белорусов, “у которых были навыки в минно-взрывном деле”. Но их тоже задержали.

Фото КГБ

Фото КГБ

Также в КГБ рассказали, что задержанный украинец, который незаконно пересек белорусскую границу, оставил на территории Беларуси “целый арсенал с автоматами Калашникова, дронами и взрывчаткой”.

Фото КГБ

Все задержанные помещены в СИЗО КГБ.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, что по госТВ рассказали о задержании «польского агента» в Беларуси:

«Получал данные военной и оборонной тематик» — По госТВ рассказали о задержании «польского агента» в Беларуси