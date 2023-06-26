В КГБ назвали страны, где "готовят террористов" для "вторжения в Беларусь"

Опубликовано: 26.06.2023 09:33 , Обновлено: 26.06.2023

Комитет госбезопасности Беларуси располагает данными о сотрудниках иностранных спецслужб, которые "готовят террористические акты", а также "разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь". Об этом 25 июня рассказал замначальника Следственного управления КГБ Константин Бычек. При этом он назвал конкретные страны и названия специальных подразделений, на базе которых якобы ведётся такая "подготовка боевиков".

Выступая в эфире белорусского телевидения, Бычек заявил, что “подготовка боевиков”, в том числе, для ” вооруженного вторжения” в Беларусь, якобы ведётся в Польше на базе воинской части специального назначения “Гром”, в Литве на базе “Союза стрелков Литвы”, а также в Украине - силами Службы безопасности Украины и подразделения военной разведки Украины.

“После получения первичной подготовки боевики проходят обкатку на поле боя, на юго-востоке Украины, после чего возвращаются, становятся инструкторами: готовят террористические акты, разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь, в том числе и при поддержке регулярных войск указанных стран”, - заявил представитель белорусского КГБ. По его словам, ведомству “эти лица известны”.

“Нам известны лица сотрудников спецслужб, осуществляющих их подготовку, нам известны фонды, которые под благовидным предлогом осуществляют финансирование террористической деятельности. Комитет государственной безопасности фиксирует такие террористические проявления, мы к этим вызовам готовы”, - рассказал замначальника Следственного управления КГБ.

Он также подчеркнул, что белорусские спецслужбы в ответ на это “предпринимают соответствующие меры”.

“У беглых террористов и стоящего за их спиной коллективного Запада шансов нет, мы обладаем достаточными возможностями для своевременной нейтрализации данной угрозы”, - заверил он.

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