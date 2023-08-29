«Получал данные военной и оборонной тематик» - По госТВ рассказали о задержании "польского агента" в Беларуси

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Опубликовано: 29.08.2023 11:13 , Обновлено: 29.08.2023

Комитет госбезопасности Беларуси (КГБ) задержал гражданина страны Андрея Поротникова, предположительно завербованного польскими спецслужбами, который якобы поставлял за рубеж "данные военной и оборонной тематик". Об этом 28 августа заявили в вечернем эфире гостелеканала ОНТ.

По данным телеканала, который анонсировал отдельный документальный “фильм-расследование” об этом инциденте, белорусские спецслужбы готовили операцию по задержанию “завербованного журналиста и блогера” в течение нескольких месяцев.Тот якобы на протяжении нескольких лет собирал данные из сферы безопасности и иных областей, связанных с Беларусью, после чего “отправлял отчеты заказчикам” в Польшу.

“Иностранные спецслужбы платили за это деньги, обеспечивали другие блага и привлекали для координации работы своих послов и консулов”, - заявили авторы репортажа на госТВ. Сам “фильм-расследование” пообещали показать вечером во вторник, 29 августа.

По данным, озвученным в эфире, задержать Поротникова белорусским правоохранителям удалось при попытке выехать из Беларуси в Смоленске, при содействии российских коллег. Сообщается, что сейчас мужчину подозревают в измене государству.

Напомним, в июне этого года замначальника Следственного управления Комитета госбезопасности Беларуси Константин Бычек заявил, что ведомство располагает данными о сотрудниках иностранных спецслужб, которые “готовят террористические акты”, а также “разрабатывают планы вооруженного вторжения на территорию Республики Беларусь”. При этом он назвал конкретные страны и названия специальных подразделений, на базе которых якобы ведётся такая “подготовка боевиков”.

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