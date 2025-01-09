Генпрокурор рассказал об "уголовках" в отношении директора могилевского предприятия. Какие еще дела анонсировал?

Опубликовано: 09.01.2025 17:18 , Обновлено: 09.01.2025

Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед 9 января рассказал о возбуждении сразу нескольких уголовных дел в отношении директора могилевского предприятия и заодно анонсировал раскрытие новых дел "в ближайшее время".

“В начале этого года прокуратурой возбуждено несколько уголовных дел в отношении директора могилевского предприятия лесной отрасли, который на протяжении нескольких лет получал взятки в общей сумме не менее 300 тысяч рублей”, - утверждает Швед.

Конкретное место работы и имя этого руководителя он не назвал. “В ближайшее время будут реализованы ряд других материалов коррупционной направленности”, - добавил генпрокурор, [link href=“https://sputnik.by/20250109/shved-soobschil-o-gromkim-korruptsionnom-dele-v-lesnoy-otrasli-1092534668.html” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова агентство Sputnik.

Ранее Telegraf.news писал, что оперативники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД в июне 2024 года задержали одного из руководителей «Белорусской железной дороги» (БелЖД).

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Позже стало известно, что задержанный — это уже бывший заместитель начальника БелЖД Петр Дулуб. Совет Министров Беларуси 14 июня уволил его за нарушение письменного обязательства.

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