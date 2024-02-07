Генпрокуратура обвинила бухгалтера «Беллесэкспорта», что он увёл из бюджета 1,2 млн. рублей

Опубликовано: 07.02.2024 16:49 , Обновлено: 07.02.2024

На портале Генеральной прокуратуры Беларуси появилась информация о возбуждении уголовного в отношении ведущего бухгалтера РУП «Беллесэкспорт». В его адрес выдвинули подозрения в хищении более 1,2 млн. рублей. И рассказали, как похищал.

Согласно материалам дела ведущий бухгалтер предприятия с 28 апреля по 30 ноября 2023 года, «путем направления в банковские учреждения платежных поручений с использованием вверенных ему ключей электронной цифровой подписи» в несколько этапов перевел на расчетные счета учрежденного и подконтрольного ему юрлица такую внушительную сумму.

Примечательно, что, по информации прокуратуры, этими деньгами подозреваемый уже распорядился по собственному усмотрению.

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