Иностранец в Минске придумал, как не платить по счету в ресторане. О чем милиция предупредила белорусов?

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Опубликовано: 25.01.2024 11:28 , Обновлено: 25.01.2024

В Советское РУВД столицы обратились двое жителей района, у которых из припаркованных автомашин пропали документы. В эти же дни в ресторанах Минска столкнулись с другой проблемой: некий гражданин в качестве гарантии оплаты счета оставлял в залог документы. В милиции связали эти обстоятельства и разыскали «главного героя» обоих сюжетов.

По подозрению в совершении хищений сыщики задержали 47-летнего иностранца.

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«Установлено, что задержанный ночью вскрывал припаркованные машины и проникал в них. Находясь в салоне, мужчина искал автодокументы владельцев транспорта, которые похищал. В дальнейшем фигурант посещал рестораны, где делал заказы, а в качестве гарантии оплаты счета оставлял в залог чужие документы», – рассказал заместитель начальника ОУР Советского РУВД Минска Сергей Нестеренко.

Возбуждены уголовные дела, сообщили в милиции. И напомнили: «Не оставляйте в салоне автомобиля ценные вещи и документы, даже если покидаете его на непродолжительное время».

Ранее Телеграф писал, что Следственный комитет Беларуси 9 января отчитался о завершении расследования в отношении одного из руководителей “крупнейшего транснационального скам-сообщества” в Беларуси. По версии следователей, ключевой фигурой группировки кибермошенников был 17-летний минчанин.

В СК обвинили 17-летнего минчанина в организации «крупнейшей транснациональной группировки кибермошенников»