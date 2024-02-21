В Мостах водитель на полной скорости отправил внедорожник в канаву

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Опубликовано: 21.02.2024 12:08 , Обновлено: 21.02.2024

В Мостах Гродненской области на одном из перекрёстков произошла странная авария: водитель Opel Frontera по непонятной причине на полной скорости отправил свой внедорожник в канаву. Доставать авто оттуда пришлось сотрудникам МЧС.

По данным Гродненского областного управления МЧС, ДТП произошло на пересечении проспекта Мира и улицы Зеленой. На видео с камеры наружного наблюдения, опубликованного региональным порталом NewGrodno.by, можно заметить, что подъезжая к перекрёстку, Opel Frontera практически не сбавил скорости и на полном ходу вылетел за пределы проезжей части, в канаву.

По данным МЧС, за рулём внедорожника был 44-летний мужчина и три его пассажира. Двоим из них удалось самостоятельно выбраться из салона, поскольку они практически не пострадали, а вот водитель и 33-летняя пассажирка оказали зажаты в салоне деформированными элементами кузова.

“Пострадавшие были в сознании, жаловались на боли в ногах. В канаве была вода, что затруднило спасательные работы” - рассказал о ходе спасательной операции начальник дежурной смены пожарно-спасательного отряда №1 Мостовского райотдела МЧС Игорь Янченя.

Фото: Гродненское областное управление МЧС

По его словам, сначала спасатели вытащили пассажирку, аккуратно отодвинув ее сиденье назад, после чего с помощью специального аварийно-спасательного инструмента сдвинули стойки автомобиля и вынесли водителя. Оба пострадавших, по данным МЧС, оказались в тяжелом состоянии, поэтому их пришлось госпитализировать.

В настоящее время в причинах и обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники районной Госавтоинспекции.

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