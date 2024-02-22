ГАИ призвала водителей в Минске отказаться от обгонов. Кому рекомендовали пересесть на общественный транспорт?

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Опубликовано: 22.02.2024 09:06 , Обновлено: 22.02.2024

Госавтоинспекция Минска утром 22 февраля сделала срочное объявление для водителей, предупредив их о сильном снижении видимости на дорогах. Водителям настоятельно рекомендовали отказаться от обгонов, а водителям "с недостаточным опытом управления транспортными средствами" и вовсе отказаться от поездок на личном транспорте, пересев на общественный.

Причиной экстренного предупреждения стал густой туман, который с ночи накрыл Минск, из-за чего водителям утром пришлось проявлять особую осторожность и внимательность.

В ГАИ озвучили основные рекомендации автомобилистам:

рассчитывать скорость движения так, чтобы остановочный путь машины был меньше расстояния видимости;

увеличить дистанцию и боковой интервал;

в обязательном порядке включать фары;

отказаться от манёвров, в особенности - от обгонов;

не отвлекаться во время движения на гаджеты.

Пешеходам в ГАИ рекомендовали в условиях тумана обязательно использовать фликеты, а дорогу переходить исключительно по пешеходному переходу, предварительно убедившись, что “все водители вас заметили и пропускают”.

Экипажи ГАИ, как заявили в их пресс-службе, сегодня “ориентированы на оказание помощи гражданам, оказавшимся в сложной ситуации на дороге”, при этом водителям напомнили о рейдовых мероприятиях, который сейчас проводятся в столице. Так, сотрудники отдела ГАИ Советского района показали оперативные кадры с рейда по бесправникам и пьяным за рублем, которым пригрозили штрафом до 200 базовых величин (сегодня это 8 тыс. рублей) с лишением права управления до 5 лет.

Помимо этих категорий водителей, как заявили в ГАИ, инспекторы в ходе рейдов следят за:

соблюдением скоростных режимов,

правил проезда пешеходных переходов и перекрестков,

правил обгона и маневрирования.

Кроме того, как уже сообщал Телеграф, до 26 февраля в Минске и области инспекторы ГАИ вместе с коллегами из Транспортной инспекции проводят рейдовые мероприятия, основной целью которых являются перевозчики пассажиров микроавтобусами в регулярном и нерегулярном сообщении.

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