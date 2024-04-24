ГАИ Минска показала видео наезда легковушки на 8-летнюю девочку в столице

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Опубликовано: 24.04.2024 21:03 , Обновлено: 24.04.2024

В Минске легковой автомобиль Zeekr 001 наехал на восьмилетнюю девочку, ее госпитализировали. О ДТП рассказали в Telegram-канале управления Госавтоинспекции ГУВД Мингорисполкома.

По информации ГАИ, происшествие случилось 24 апреля примерно в 16:00 около жилого дома по улице Восточная. За рулем легковушки, по данным ведомства, была 26-летняя девушка, девочка пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Известно, что ребенка доставили в учреждение здравоохранения для обследования.

В ГАИ напомнили водителям, что при подъезде к пешеходным переходам нужно заблаговременно снизить скорость. Родителям же следует “постоянно напоминать” своим детям, как правильно и безопасно переходить дорогу.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в Лиде Гродненской области грузовик наехал также на восьмилетнюю девочку, ее госпитализировали.

В Лиде грузовик наехал на восьмилетнюю девочку — ребенка госпитализировали

Еще одно ДТП с восьмилетним ребенком произошло 9 апреля в Борисове Минской области. Как рассказали в ГАИ, девочка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора по пешеходному переходу. В этот момент Volkswagen поворачивал с проспекта налево также на зеленый сигнал. Не пропустив пешеходов, водитель сбил ребенка.

На видео попало, как легковушка сбила 8-летнюю девочку на пешеходном переходе в Борисове